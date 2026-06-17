mercoledì, 17 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGiannelli (ServiceNow): "E' rivoluzione che richiede volontà di tutti"
giannelli-(servicenow):-“e’-rivoluzione-che-richiede-volonta-di-tutti”
Giannelli (ServiceNow): “E’ rivoluzione che richiede volontà di tutti”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giannelli (ServiceNow): “E’ rivoluzione che richiede volontà di tutti”

Redazione-web
By Redazione-web

-

10
0

(Adnkronos) – “È una rivoluzione che porterà sicuramente dei grandissimi vantaggi, ma bisogna farla insieme, perché non esiste un ecosistema in grado di evolvere in un modo così trasformativo senza la volontà di tutti”. Ad affermarlo Filippo Giannelli, Vp Italy & Israel, Country Leader Italy di ServiceNow, a margine del ServiceNow Ai Summit. L’evento, ora in corso negli East End Studios di Milano, rappresenta un momento di apprendimento e di confronto con gli esperti del settore dell’Intelligenza artificiale, un’occasione per comprendere come implementare questo strumento nella propria organizzazione e nel lavoro di tutti i giorni.  

Come spiega Giannelli, “oggi siamo qui perché insieme ai nostri clienti, ai nostri partner e ai nostri testimonial stiamo scambiando idee, stiamo cercando di capire qual è la via migliore per realizzare questa rivoluzione”. In questo contesto, sottolinea Giannelli, ServiceNow ha “la responsabilità di tracciare una via, di mettere a fattor comune le varie esperienze”.  

La società di software statunitense ha infatti sviluppato una piattaforma di cloud computing per aiutare le aziende a gestire le operazioni e i flussi di lavoro digitali. “ServiceNow è l’Ai control tower per la business reinvention”, racconta il manager. “Con l’AI stiamo ritrasformando il modo di lavorare. Siamo la piattaforma migliore per realizzare questa trasformazione perché noi i processi li facciamo da più di vent’anni: a livello mondiale”, conclude Giannelli, “ci sono più di cento miliardi di workflow costruiti su ServiceNow”. 

Previous article
Mazzon (Iren): “Con ServiceNow ottimizziamo il ticketing”
Next article
AAA assistenti bagnanti cercasi, presidente balneari lancia allarme: “Spiagge a corto di personale”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Adriano Pappalardo dopo il ricovero, Laerte: “Aveva un problema al cuore, ora sta bene”

(Adnkronos) - Sono migliorate le condizioni di salute di Adriano Pappalardo. Il figlio Laerte ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La volta...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Porti, incontro tra il presidente Adsp Mtcs Raffaele Latrofa e il Ceo del Porto di Rotterdam Boudewijn Siemons

(Adnkronos) - A margine della fiera internazionale BreakBulk Europe, in corso di svolgimento a Rotterdam, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Treni, circolazione sospesa su linea Alta Velocità tra Rogoredo e Piacenza: ritardi e cancellazioni

(Adnkronos) - Circolazione dei treni sospesa oggi mercoledì 17 giugno tra Milano Rogoredo e Piacenza sulla linea Alta Velocità Milano - Bologna per verifiche...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

AAA assistenti bagnanti cercasi, presidente balneari lancia allarme: “Spiagge a corto di personale”

(Adnkronos) - Spiagge a corto di personale. La carenza di lavoratori stagionali, in particolare di assistenti bagnanti, diventa un nodo cruciale per il settore...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.