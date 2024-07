gianni-fiorellino-in-concerto-alla-reggia-di-portici

Giovedì 11 luglio la data “zero” (gratuita per il pubblico) del suo tour estivo

Napoli. Periodo di intensa attività per Gianni Fiorellino che, sulla scia dello straordinario successo del recente concerto allo Stadio Maradona, infittisce la sua agenda di nuovi impegni. Un’estate entusiasmante per il musicista napoletano che si dividerà tra l’avvio di un tour estivo (15 date in Campania tra luglio e settembre), il lancio del nuovo singolo “Stanotte aspiettame scetata” (dal 15 luglio su tutte le piattaforme digitali) e l’imminente uscita, dal 14 luglio su Prime Video, di “Aspettami stanotte”, il film documentario diretto da Luciano Filangieri dedicato proprio al suo singolare percorso umano e professionale.

Si inizia giovedì 11 luglio, ore 21, nella Piazza Carlo di Borbone 1 alla Reggia di Portici con un “concerto numero zero”, che Gianni Fiorellino ha voluto realizzare, con il sostegno del Comune di Portici e la collaborazione della RS Ponteggi di Umberto Raiano, in dedica a Portici, sua città d’adozione. “Una serata speciale – commenta il musicista – ideata insieme al Sindaco Enzo Cuomo che ha accolto il desiderio di esibirmi in una delle piazze più iconiche di questa bellissima città e mi ha sostenuto nell’impresa consentendomi di rendere omaggio al luogo dove vivo e lavoro”. Fatti salvi i costi dell’allestimento, sostenuti dal Comune e dalla RS Ponteggi, Gianni Fiorellino, in accordo con la Leone Produzioni che ne gestisce le attività, rinuncia al suo compenso per questo concerto che sarà ad ingresso gratuito per il pubblico.

Gianni Fiorellino, classe 1982, 17 album al suo attivo e migliaia di concerti in Italia e non solo. Una carriera travolgente iniziata più di 25 anni fa, che lo ha portato a collaborare con prestigiosi interpreti ed autori e a calcare autorevoli palcoscenici nazionali, a partire dalla straordinaria avventura vissuta, per ben due volte, al Festival di Sanremo (nel 2002 e nel 2003). Per questo tour sarà accompagnato da una band composta da Mariano Barba alla batteria, Pasquale De Angelis al basso, Franco Desyre alle tastiere, Davide Carosone alla chitarra.

In scaletta i suoi ultimi brani, “Che sì” (6 milioni di visualizzazioni di cui oltre 4 milioni solo su Youtube) e “Chiammame Ammore” (inciso insieme ad Andrea Sannino e presentato in anteprima al concerto del 31 maggio al Maradona). A questi, tra gli interventi dei danzatori coordinati e diretti da Teresa Sannino e Donato Eremita, si aggiungono le hit “Sto’ ‘e casa ncopp ‘o Vommero”, “Stu compagno mio”, “Eterno Ammore”, “So’ schiavo ‘e te” e così fino all’omaggio a suo padre (il rocker Fioravante Fiorellino) con “C’era una volta Peter Pan” e al delicato ricordo della madre nella canzone “A mamma è semp’a mamma”.

L’articolo Gianni Fiorellino in concerto alla Reggia di Portici proviene da Notizie dì.