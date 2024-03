Gianni Fiorellino “Tutto in una notte” al Maradona

Allo stadio, venerdì 31 maggio, l’inusuale cine-concerto in cui verrà proiettato in anteprima assoluta anche il docu-film “Aspettami stanotte”

Napoli. Si intitola “Tutto in una notte” lo speciale “cine-concerto” di Gianni Fiorellino, annunciato per il prossimo venerdì 31 maggio allo Stadio Maradona di Napoli.

Promosso dal Comune di Napoli e realizzato nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, lo spettacolo è organizzato da Pino Oliva per il Teatro Troisi con il coordinamento artistico della Leone Produzioni.

“Tutto in una notte tra musica e cinema – sottolinea il musicista e cantante napoletano – per proporre le mie canzoni e, allo stesso tempo, mostrare per la prima volta al pubblico, proiettati sul grande schermo, tanti momenti decisivi della mia vita”.

Il concerto allo Stadio Maradona è, infatti, l’occasione scelta da Fiorellino per proiettare (in apertura di serata, alle ore 20.30) in anteprima assoluta il film documentario “Aspettami stanotte” con la regia di Luciano Filangieri su un soggetto di Melania D’Agostino e la sceneggiatura di Luca Delgado, opera che ha ricevuto dal Sindaco Gaetano Manfredi il patrocinio del Comune di Napoli.

Girato tra il 2022 e il 2023, sintetizza il percorso umano e professionale del musicista ponendo in evidenza, in circa 90 minuti, tanti accadimenti che ne circoscrivono i momenti più significativi. Un racconto arricchito dalle testimonianze contenute negli interventi del paroliere Vincenzo D’Agostino, del produttore Rolando D’Angeli, del critico musicale Federico Vacalebre, del discografico Espedito Barrucci, e di tanti altri come il maestro di pianoforte Luigi Esposito, l’avvocato Antonio Vecchione, fino alla produttrice Melania D’Agostino.

“Il film e le varie sequenze – aggiunge Fiorellino – mostrano il mio viaggio che parte dalla sterminata provincia di Napoli ed arriva a toccare le vette più importanti della musica leggera italiana, come il Festival di Sanremo che mi ha accolto per ben due volte. Ad un certo punto però ho dovuto fare i conti con la realtà che spesso ti impone scelte precise, a volte pure sgradevoli. Cadere per rialzarsi, sempre a testa alta e sempre più forte e determinato. Sono nato e cresciuto nel poco e con poco, come tanti altri certamente, e questo mi ha insegnato ad apprezzare ogni piccola cosa che la vita, quella che tutti noi viviamo nel tempo che ci è concesso, mi ha donato”.

Dal grande schermo al palcoscenico, “tutto in una notte”, l’inusuale cine-concerto al Maradona continua, alle ore 22 con il “live hi-tech” di Gianni Fiorellino in cui il musicista presenterà una selezione di circa 30 brani, dalle sue hit alle canzoni più recenti compresi alcuni inediti.

Una serata che si annuncia “storica” per il musicista (e per tutta la sua struttura produttiva ed organizzativa), prefigurando al Maradona un nuovo sold-out (dopo i 3.500 al Palapartenope ed i 3.000 all’Ex Base Nato dello scorso anno) secondo le stime dei promoter che nelle prevendite ufficiali in solo 15 giorni hanno già staccato 9.000 tagliandi (sui 12.000 posti disponibili).

L’articolo Gianni Fiorellino “Tutto in una notte” al Maradona proviene da Notiziedi.it.