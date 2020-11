Gianni Maddaloni: “Gattuso è un vincente, è un piccolo Maddaloni”

NAPOLI – “Gattuso è un grande allenatore perché è un vincente e come tutti i vincenti non cerca alibi, ma riesce a trovare sempre una strada per la vittoria.

E’ un piccolo Maddaloni: serio e concreto nel rapporto con gli atleti. Sono sicuro che grazie a lui riusciremo a togliere lo scudetto alla Juventus”.

Lo ha detto il maestro Gianni Maddaloni, fondatore della della Star Judo Club, intervenendo a “SuperGoal”, il programma condotto da Mariù Adamo in onda su TvLuna.

“Ho avuto il piacere di conoscere il tecnico qualche anno fa a Milano. Secondo me – ha concluso il maestro – può ottenere grandi risultati per il carattere che ha e per la capacità di entrare nella testa e nel cuore degli atleti”.