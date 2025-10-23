gianni-morandi-festeggia-i-60-anni-di-‘c’era-un-ragazzo’-e-nel-2026-va-in-tour

giovedì, 23 Ottobre , 25

Nuovo capitolo per la carriera di Gianni Morandi. L’artista infatti ha annunciato ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi story’, la tournée prodotta da Trident Music al via ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani. Spettacoli che saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’ scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi 

A inaugurare il tour sarà l’appuntamento a Conegliano (15 aprile Prealpi SanBiagio Arena), a cui seguiranno le date di Milano (17 aprile Unipol Forum), Torino (19 aprile Inalpi Arena), Roma (21 aprile Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno (Bologna) (24 aprile Unipol Arena), Firenze (26 aprile Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile Pala Terni), Montichiari (30 aprile PalaGeorge), Pesaro (2 maggio Vitrifrigo Arena) e Padova (4 maggio Kioene Arena). 

La scaletta di ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story’ ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio, senza dimenticare i brani dell’ultimo progetto discografico ‘Evviva!’. L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband – diretta dal maestro Luca Colombo – che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano.  

