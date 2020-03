GIANNI MURA MERITA OGNI ELOGIO

Ho fatto il cronista di nera, so cosa vuol dire raccontare la morte pubblica. Incidenti, delitti, stragi. Ero all’Heysel, ho passato l’esame piu’ crudele mentre Brera, davanti a me, piangeva. Non accettava quell’intromissione barbara nella nostra semplice, sciocca forse ma appassionata partita di pallone fra Juventus e Liverpool. All’improvviso, ecco la morte privata che ridimensiona – almeno per un po’ – la tragedia piu’ grande del nostro tempo che andiamo raccontando: se n’e’ andato Gianni Mura, non vittima del virus ma di un cuore stanco – mi dicono – ed e’ una morte sentita, oserei dire vera, che non appartiene ai telegiornali,

