Gianni & Origoni annuncia ingresso Ambasciatore Vincenzo De Luca

Lunga carriera nel settore della diplomazia economica

Roma, 26 dic. (askanews) – Lo Studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia l’ingresso dell’Ambasciatore Vincenzo De Luca in qualità di Of Counsel. Avrà il compito di sviluppare le attività di Gianni & Origoni nei mercati dell’Asia e del Middle East, aree cruciali nella strategia internazionale dello Studio.

De Luca – imnforma una nota dello studio – vanta una carriera diplomatica iniziata nel 1989 e fortemente orientata al sostegno all’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, con un focus marcato nei Paesi asiatici.

Nel suo percorso professionale ha ricoperto diversi incarichi presso la Farnesina e le rappresentanze diplomatiche a Khartoum, Tunisi, Parigi (alla Rappresentanza permanente presso l’OCSE) ed a Shanghai, e da ultimo come Ambasciatore d’Italia in India e in Nepal. È stato Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese dal 1° febbraio 2016, dopo aver prestato servizio nella stessa Direzione Generale con l’incarico di Vicedirettore Generale e Direttore Centrale per l’internazionalizzazione del Sistema Paese e delle autonomie territoriali. Si è occupato a lungo, nel settore pubblico e in quello privato, di internazionalizzazione del sistema economico, sia presso gli Uffici centrali, sia in qualità di Consigliere diplomatico dei Ministeri dell’Industria, dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, sia presso grandi aziende.

Antonio Auricchio e Giuseppe Velluto, Co-Managing Partners di GOP, hanno commentato: “Siamo entusiasti dell’arrivo dell’Ambasciatore De Luca. La sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza dei mercati asiatici e del Middle East saranno fondamentali per sviluppare ulteriormente le nostre attività in quelle aree, dove il nostro studio è stato pioniere”.

Vincenzo De Luca ha commentato: “Sono molto lieto di poter contribuire all’ulteriore sviluppo della proiezione internazionale di GOP, dopo la conclusione della mia carriera diplomatica fortemente orientata al sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano”.

Note: Gianni & Origoni è uno studio legale internazionale composto da 480 professionisti dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e Shangha