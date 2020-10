Gianni Sperti contro Aurora a Uomini e Donne: “sei cattiva, donna vestita da angelo ” | Video Witty Tv

Nuovo confronto – scontro a Uomini e Donne fra Gianni Sperti e Aurora. Tutto è iniziato quando la dama decide di conoscere Arnaldo, un nuovo cavaliere arrivato in studio per lei. “La principessa Aurora, le altre sono tutte così” dice Gianni con Maria De Filippi che gli domanda: “Gianni non ti piace proprio eh?”. L’opinionista allora risponde: “no. è una donna vestita da angelo, ma è una donna molto cattiva. Cattiva dentro perché riesce a tirare fuori cose per ferire“. Anche Tina interviene: “lei è la prima che giudica le persone senza conoscerle“.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Gianni Sperti e Aurora a Uomini e Donne.

