Giannini a Napoli: “Contro la violenza sulle donne impegno per strumenti sempre più performanti”

NAPOLI – “C’è impegno per avere strumenti sempre più performanti, ma sono stati fatti passi avanti importantissimi per esempio con la possibilità che ha il questore di ammonire i soggetti: così molte persone sono state dissuase e tantissimi risultati si sono avuti. È chiaro che bisogna sempre tendere ad andare avanti e quindi sono al vaglio anche delle norme per questo”. Lo ha detto Lamberto Giannini, capo della Polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza, parlando della violenza di genere sulle donne in occasione dell’inaugurazione dei nuovi spazi della Questura di Napoli che ospiteranno uffici della Squadra mobile e della divisione Anticrimine, sale intercettazioni, una sala multimediale e un’area denominata “Una Casa per te”, destinata all’accoglienza e all’ascolto, anche in forma protetta, di donne, minori e altre vittime vulnerabili.

