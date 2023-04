Giappone, allarme attacco missilistico dalla Corea del Nord

TOKYO – È stato appena emesso dal governo giapponese il ‘J-Alert’, ovvero l’avviso di allerta nazionale alla popolazione, canale di informazione diretta in tempo reale prevista solo in casi di emergenza nazionale.A scatenare l’allarme, a cui è seguito l’invito ad evacuare o a rifugiarsi in strutture di riparo, il probabile rilevamento satellitare di un missile lanciato dalla Corea del Nord diretto verso la prefettura di Hokkaido, nel nord del paese.

Alle ore 8:00 ora locale il capo segretario di gabinetto e portavoce del governo Hirokazu Matsuno dalla residenza ufficiale del primo ministro, rinviando alle prossime ore ulteriori spiegazioni e dettagli sull’accaduto. Secondo le autorità militari, i missili balistici nordcoreani sono in grado di colpire il paese in meno di 10 minuti dal lancio, per cui l’avviso di allerta è partito dal momento del rilevamento del lancio da parte dei satelliti.“Invitiamo la popolazione residente a rifugiarsi il luoghi sicuri, sdraiarsi a terra e coprirsi la testa, restando lontani da porte e finestre”, è l’annuncio inviato ai giapponesi pochi minuti fa dalla Agenzia di protezione civile via Sms.

Segnali di tensione erano evidenti da giorni, con l’esercitazione militare congiunta di due giorni tra Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud, conclusa il 4 aprile, che ha visto la partecipazione della portaerei a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti “Nimitz”, seguita a sua volta in risposta ai numerosi test condotti a marzo dalla Corea del Nord su lanci di missili balistici da “postazioni mobili marine”.Lunedi scorso, inoltre, si è tenuta una riunione straordinaria della Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, con la presenza del segretariogenerale Kim Jong-un, nella quale lo stesso leader aveva annunciato “operazioni di deterrenza senza precedenti”.

