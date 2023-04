Giappone declassa Covid-19 a livello d’influenza stagionale

Dall’8 maggio decadranno le restrizioni

Roma, 27 apr. (askanews) – Il Giappone ha deciso oggi di declassare formalmente lo status del nuovo coronavirus a un livello pari a quello dell’influenza stagionale a partire dall’8 maggio, aprendo la strada alla piena normalizzazione delle attività sociali ed economiche. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo.

Il governo inoltre pensa di anticipare la revoca delle rimanenti misure di controllo delle frontiere del coronavirus di oltre una settimana fino alla mezzanotte di venerdì, in previsione di un aumento delle persone che viaggiano all’estero e ritornano durante le vacanze della Golden Week, che inizia sabato.

In base alle attuali disposizioni, tutti gli ingressi nel Paese devono presentare la certificazione di aver ricevuto almeno tre dosi di vaccinazione Covid-19 o un risultato negativo a un test del coronavirus, effettuato entro 72 ore dalla partenza.

Gli esperti di malattie infettive del comitato ad hoc attivo presso il ministero della Salute hanno dato il via libera al programma di riclassificazione in base all’attuale situazione della pandemia e alla preparazione del sistema sanitario per una ripresa in tutto il paese.

Il panel ha riferito che circa 8.400 istituzioni mediche, che comprendono il 90% degli ospedali e delle cliniche a livello nazionale, sono pronte ad accogliere fino a 58.000 pazienti Covid-19. Circa 44.000 istituti accetteranno pazienti ambulatoriali, rispetto ai 42.000 attuali.

“Le misure speciali che il governo ha adottato in risposta al nuovo coronavirus termineranno il 7 maggio”, ha dichiarato il ministro della Salute, del Lavoro e del Welfare Katsunobu Kato in una conferenza stampa.

In Giappone, Covid-19 è attualmente designato come una categoria speciale equivalente o più rigorosa della Classe 2, che copre malattie infettive come la tubercolosi e la sindrome respiratoria acuta grave, o SARS, secondo la legge.

Il governo ha dichiarato che dall’8 maggio riclassificherà il Covid-19 in malattia di classe 5 come l’influenza stagionale, il che significa che lo stato di emergenza non sarà più emesso quando si verificherà una recrudescenza dell’infezione.

Anche la copertura da parte del governo delle spese mediche relative al coronavirus per le cure ambulatoriali e il ricovero terminerà, ad eccezione delle cure costose.

Ma alcuni esperti di malattie infettive sono cauti riguardo a un rapido ritorno alle norme pre-pandemia, sottolineando la necessità per gli anziani e le altre persone vulnerabili al coronavirus di continuare a indossare mascherine per proteggersi.

“C’è ancora un rischio elevato se le persone iniziano a uscire come facevano prima della pandemia di coronavirus”, ha affermato Tetsuya Matsumoto, professore di malattie infettive.

All’inizio di questo mese, un gruppo di esperti del comitato consultivo del ministero della salute ha anche avvertito che il Giappone potrebbe affrontare una “nona ondata” della pandemia di coronavirus ancora più grave della precedente, mentre il ministro della salute ha notato un aumento dei casi della nuova, contagiosa sottovariante del virus XBB.1.5.

Durante l’ultima ondata di infezioni, l’ottava in Giappone, osservata da fine novembre a fine gennaio, secondo il ministero sono stati segnalati oltre 7,5 milioni di casi.

