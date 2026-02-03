giappone,-difesa-e-cina-tra-elementi-di-conflitto-in-elezioni

Roma, 3 feb. (askanews) – La campagna per le imminenti elezioni generali in Giappone ha messo in luce una profonda spaccatura politica su difesa e rapporti con la Cina: mentre la coalizione di governo guidata dalla premier Sanae Takaichi spinge per una linea dura e le principali forze di opposizione invocano il rispetto della Costituzione pacifista e l’evitare ogni confronto con Pechino.

Takaichi, prima donna alla guida del Paese, si è distinta per le posizioni esplicitamente dure su Pechino, citando preoccupazioni su diritti umani, presunte pressioni economiche e diplomazia coercitiva verso i vicini. Dopo aver evocato in novembre un possibile coinvolgimento giapponese in risposta a un’eventuale azione cinese contro Taiwan, Pechino ha reagito imponendo restrizioni sulle esportazioni di terre rare verso Tokyo e lanciando avvisi di viaggio.

La pressione cinese è arrivata mentre Washington spostava l’attenzione sulla difesa del territorio statunitense e degli interessi nell’emisfero occidentale. Il presidente americano Donald Trump mira a un rapporto “stabile” e “rispettoso” con Pechino ed è atteso in aprile per colloqui con il presidente Xi Jinping.

Il Partito liberaldemocratico della premier, secondo i sondaggi, dovrebbe riconquistare la maggioranza alla Camera bassa nel voto di domenica prossima. Lunedì Takaichi ha ribadito che le Forze di autodifesa dovrebbero essere riconosciute in modo più esplicito nella Costituzione, che oggi vieta formalmente al Paese di mantenere forze armate. Ha inoltre lasciato intendere una possibile visita a Washington attorno al 20 marzo per coordinare la linea con gli Stati uniti sulla Cina.

“Se il Giappone non facesse nulla mentre le forze americane venissero attaccate, l’alleanza nippo-statunitense crollerebbe”, ha detto in un programma televisivo, aggiungendo che in caso di emergenza sarebbe necessario evacuare cittadini giapponesi e americani da Taiwan. La premier ha anche ribadito la volontà di proseguire la cooperazione con Trump, ricalcando l’approccio del suo mentore, l’ex primo ministro Shinzo Abe.

Pur evitando critiche dirette a Trump per azioni controverse sul piano internazionale, Takaichi ha sostenuto che Tokyo continuerà a coordinarsi con partner che condividono “libertà, democrazia e stato di diritto”. Le opposizioni, però, hanno chiesto che il governo protesti contro l’uso della forza da parte di Washington in Venezuela. Yoshihiko Noda, co-leader dell’Alleanza riformista centrista, ha affermato che il Giappone deve “trasmettere con fermezza che il cambiamento dello status quo con la forza è inaccettabile”.

Analisti statunitensi, secondo quanto riferisce Nikkei Asia, hanno descritto la prudenza di Takaichi verso la Casa Bianca come una scelta pragmatica per preservare la stabilità dell’alleanza, ritenuta vitale soprattutto in vista di un possibile scenario di crisi su Taiwan.

Sul fronte interno, la premier ha ribadito di voler mantenere aperto il dialogo con Pechino, ma esperti avvertono che un ulteriore irrigidimento potrebbe pesare su economia e sicurezza. Tomoko Ako, dell’Università di Tokyo, prevede un possibile ammorbidimento dei toni dopo il voto, pur ritenendo improbabile un rapido miglioramento dei rapporti senza segnali concreti di compromesso da parte giapponese.

Se Takaichi dovesse vincere, la coalizione di governo punta ad aggiornare le strategie di difesa entro fine anno, allentare i vincoli sull’export militare e aumentare ulteriormente il bilancio, già avviato verso il 2 per cento del Pil. Più divisiva resta l’ipotesi di rivedere i principi di non possesso, non produzione e non introduzione di armi nucleari, da tempo sostenuta dalla premier.