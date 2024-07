giappone,-disney-cruise-annuncia-la-prima-crociera

TOKYO – Il colosso dell’intrattenimento e dei servizi Tokyo Disney Resort Oriental Land Co. ha reso noto che, a partire dall’anno fiscale 2028, entreranno in servizio le prime navi da crociera Disney in Giappone. I lavori di realizzazione della prima nave destinata alla crociera, secondo quanto annunciato dal gruppo, avranno inizio a partire dal prossimo anno. Con una stazza da 140mila tonnellate e una capacità di circa 4 mila passeggeri, la nave sarà costruita sul modello della più grande delle cinque navi attualmente in servizio per le crociere Disney negli Stati Uniti, in attività dal 1998.

