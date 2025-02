Giappone, dopo 15 anni modificato sito internet della Casa imperiale

Un design più social per il web dell’Agenzia della Casa imperiale

Roma, 12 feb. (askanews) – L’Agenzia della casa imperiale giapponese (Kunaicho), che cura la vita e le attività della più antica dinastia del mondo, s’è scrollato un po’ di polvere di dosso e, dopo lunghi anni, ha aggiornato il design del suo sito internet, che appariva fermo a criteri dei primi anni 2000, con un design più social.

Il nuovo sito, contiene anche immagini a 360 gradi del Palazzo imperiale di Tokyo.

Per potenziare la comunicazione, l’Agenzia ha reclutato personale anche dal settore privato, istituendo lo scorso anno un ufficio stampa e iniziando ad utilizzare i social media, mentre lavorava al rinnovamento del sito web volto a trasmettere le attività degli Imperatori, dell’Imperatrice e dei membri della famiglia imperiale.

E’ la prima volta dopo 15 anni (un’eternità in termini informatici) che il sito, inaugurato nel 1999, viene sottoposto a una ristrutturazione su larga scala. Il nuovo sito, reso pubblico alle 15:00 di oggi (ore 8 in Italia), presenta un design semplificato e organizzato attorno alle tre parole chiave: “vedere”, “conoscere” e “visitare”. Raccoglie in maniera più chiara informazioni sugli impegni dell’imperatore Naruhito e dell’imperatrice Maasako, sui comunicati stampa, sulle istituzioni e la cultura legate alla Casa imperiali, oltre a dettagli riguardanti le visite pubbliche ai Palazzi imperiali di Tokyo e Kyoto.