giappone,-famiglia-imperiale-saluta-la-folla-a-palazzo

Roma, 2 gen. (askanews) – L’imperatore giapponese Naruhito e la sua famiglia hanno salutato oggi la folla riunita al Palazzo imperiale per i tradizionali auguri di Capodanno. La folla ha accolto l’apparizione sventolando le bandiere nipponiche e ricambiando i cori di “banzai”, espressione giapponese che significa “lunga vita”.

Affiancato dall’imperatrice Masako e dagli altri membri della famiglia imperiale, Naruhito ha augurato un felice anno nuovo alle migliaia di persone in fila sotto il balcone del palazzo. L’appuntamento annuale, uno dei rari momenti di contatto diretto tra la casa imperiale e il pubblico, richiama ogni anno grandi folle nei giardini solitamente chiusi del palazzo nel centro di Tokyo.

I visitatori hanno atteso per ore, sfidando il freddo, per assistere a una delle cinque apparizioni previste nella giornata, a conferma della persistente popolarità della famiglia imperiale. L’imperatore per Costituzione non può esercitare poteri politici, ma riveste un ruolo simbolico.

In una dichiarazione diffusa in anticipo, Naruhito ha ricordato che il 2025 segna l’80mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, combattuta in nome di suo nonno Hirohito, sottolineando l’importanza del messaggio di pace in un contesto internazionale ancora segnato da conflitti. “Sento profondamente quanto sia importante continuare gli sforzi di dialogo tra le persone e cercare di approfondire la comprensione reciproca, per costruire un mondo di pace”, ha affermato.

L’imperatore ha inoltre richiamato l’attenzione sui recenti disastri naturali, tra cui terremoti, forti piogge, nevicate e incendi boschivi. Nel 2024 la cerimonia di Capodanno era stata annullata a causa del violento sisma che colpì la penisola di Noto il primo gennaio, provocando centinaia di vittime, mentre nel 2021 e 2022 l’evento era stato cancellato per la pandemia di coronavirus.

Alla cerimonia di quest’anno era presente anche la principessa Aiko, unica figlia dell’imperatore e dell’imperatrice, al centro di un dibattito sulle regole che consentono solo agli uomini di salire al Trono del Crisantemo. Ha attirato attenzione anche la partecipazione del principe Hisahito, nipote di Naruhito, che ha iniziato a prendere parte agli eventi ufficiali da adulto ed è considerato un possibile erede al trono, secondo in linea di successione dopo suo padre, fratello dell’imperatore.

Erano inoltre presenti, nonostante gli acciacchi dell’età, l’imperatore emerito Akihito, che abdicò nel 2019, e l’imperatrice emerita Michiko.