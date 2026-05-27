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Giappone-Filippine, Marcos ricevuto dall’imperatore Naruhito
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Giappone-Filippine, Marcos ricevuto dall’imperatore Naruhito

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Roma, 27 mag. (askanews) – L’imperatore giapponese Naruhito e l’imperatrice Masako hanno accolto oggi al Palazzo imperiale di Tokyo il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. e la moglie Louise Araneta-Marcos, in visita di Stato in Giappone.

Alla cerimonia di benvenuto hanno partecipato anche il principe ereditario Fumihito e la principessa consorte Kiko, oltre alla premier Sanae Takaichi.

La visita di Stato dei Marcos, della durata di quattro giorni, coincide con il 70mo anniversario della normalizzazione delle relazioni tra Giappone e Filippine. E’ la prima visita di Stato in Giappone dopo quella del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e della moglie, nel marzo 2025.

La cerimonia si è svolta nei Giardini orientali del Palazzo imperiale. Sono stati eseguiti gli inni nazionali dei due paesi e Marcos ha ricevuto gli onori dalla guardia d’onore dell’unità cerimoniale delle Forze di autodifesa.

Successivamente, l’imperatore e l’imperatrice hanno incontrato la coppia presidenziale per circa 20 minuti nella sala Take no Ma (Sala del bambù) del Palazzo imperiale.

Secondo l’Agenzia della Casa imperiale, Marcos ha osservato che le relazioni bilaterali si sono sviluppate in modo significativo in molti settori, ricordando anche la presenza di numerosi filippini che lavorano in Giappone come infermieri e in altre professioni.

L’imperatore ha espresso gratitudine per il loro importante contributo al Giappone, ha riferito l’Agenzia.

In serata si terrà un banchetto di Stato offerto dalla coppia imperiale. Il principe Hisahito, figlio diciannovenne del principe e della principessa ereditaria, oltre che probabile futuro imperatore, dovrebbe partecipare per la prima volta a un banchetto di Stato dopo la cerimonia di accesso nella maggiore età dello scorso anno.

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