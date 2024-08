giappone,-finito-allarme-per-il-tifone,-torna-quello-per-il-caldo

Ampil non ha fatto particolari danni

Roma, 17 ago. (askanews) – In Giappone è passata la bufera, o meglio il tifone. Ampil – un importante tifone che si era pericolosamente avvicinato all’area di Tokyo – ha lasciato l’Arcipelago senza aver lasciato troppi danni per dirigersi verso l’Oceano Pacifico al largo.

Il traffico dei treni ad alta velocità, per quanto ritardato, è ripreso, mentre sono state molte le cancellazioni di voli nazionali e internazionali. Ma ormai l’allarme che l’Agenzia meteorologica nazionale rilancia non è più per gli effetti del tifone, bensì per il caldo estremo che è tornato su larga parte del paese, in un anno che ha già battuto tutti i record in questo senso.

Ampil in realtà non è arrivato alle coste, ha girato al largo, attenuando ulteriormente il rischio. Venti a oltre 160 km all’ora hanno battuto l’area di Tokyo, secondo la valutazione del Kishocho (l’agenzia meteorologica giapponese).

Ma i danni veri non si sono visti, tranne il disagio per alcune migliaia di case rimaste senza energia elettrica per un po’ di ore e i ritardi per la tanta gente che doveva cominciare il contro-esodo. Sì, perché in queste ore si chiude la festività del Bon, una delle principali per i giapponesi, i quali approfittano di questa ricorrenza per tornare alle loro città di origine e visitare le tombe di famiglia.

(Immagine tratta dal sito internet dell’Agenzia meteorologica nazionale del Giappone)