venerdì, 19 Dicembre , 25

Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: “Ha insultato e aggredito Oriali”

(Adnkronos) - Il Napoli contro Massimiliano Allegri. Non...

È morta May Britt, l’eroina di ‘Jolanda, la figlia del Corsaro Nero’

(Adnkronos) - May Britt, l'attrice svedese che negli...

Orrore a Palermo, 11enne violentato dai compagni di scuola

(Adnkronos) - Orrore in provincia di Palermo, dove...

Fiorentina, domenica per protesta curva vuota per i primi 20 minuti

(Adnkronos) - Tensione alle stelle tra la Fiorentina...
giappone,-i-tassi-della-banca-centrale-ai-massimi-da-30-anni
Giappone, i tassi della banca centrale ai massimi da 30 anni

Giappone, i tassi della banca centrale ai massimi da 30 anni

AttualitàGiappone, i tassi della banca centrale ai massimi da 30 anni
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 19 dic. (askanews) – Anche se limitato ai tradizionali 0,25 punti percentuali (25 punti base) il rialzo ai tassi di interesse deciso oggi dalla Banca del Giappone ha una notevole guardato in prospettiva, dato che porta il riferimento principale sul costo dello yen ai massimi da trent’anni a questa parte.

La decisione è stata unanime, secondo quanto spiegato dall’istituzione guidata dal governatore Kazuo Ueda, che resta aperta alla possibilità di ulteriori aumenti. Il livello attuale dei tassi nippon, lo “0,75% circa”, è più elevato dal 1995.

Questo tenuto conto che il Giappone ha avuto la peculiarità di attraversare un lunghissimo periodo di deflazione, seguito da bassissima inflazione, negli ultimi decenni, a dispetto di politiche monetarie estremamente espansive da parte della stessa banca centrale.

Contestualmente i rendimenti dei titoli di Stato nipponici decennali hanno oltrepassato il 2%, portandosi ai massimi dal 1999. In calo lo yen, con il dollaro che sale a 156,68 sulla valuta nipponica. Al tempo stesso il dollaro guadagna anche sull’euro, che in mattinata si lima 1,1704. La borsa di Tokyo ha chiuso con un rialzo dell’1,03%.

Le decisioni sono giunte all’indomani del Consiglio direttivo della Bce, che invece ha mantenuto al 2% i tassi di riferimento dell’area euro, poco prima la Banca d’Ingilterra a aveva ridotto di 0,25 punti i tassi sulla sterlina, al 3,75%.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.