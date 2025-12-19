giappone,-i-tassi-della-banca-centrale-ai-massimi-da-30-anni

Roma, 19 dic. (askanews) – Anche se limitato ai tradizionali 0,25 punti percentuali (25 punti base) il rialzo ai tassi di interesse deciso oggi dalla Banca del Giappone ha una notevole guardato in prospettiva, dato che porta il riferimento principale sul costo dello yen ai massimi da trent’anni a questa parte.

La decisione è stata unanime, secondo quanto spiegato dall’istituzione guidata dal governatore Kazuo Ueda, che resta aperta alla possibilità di ulteriori aumenti. Il livello attuale dei tassi nippon, lo “0,75% circa”, è più elevato dal 1995.

Questo tenuto conto che il Giappone ha avuto la peculiarità di attraversare un lunghissimo periodo di deflazione, seguito da bassissima inflazione, negli ultimi decenni, a dispetto di politiche monetarie estremamente espansive da parte della stessa banca centrale.

Contestualmente i rendimenti dei titoli di Stato nipponici decennali hanno oltrepassato il 2%, portandosi ai massimi dal 1999. In calo lo yen, con il dollaro che sale a 156,68 sulla valuta nipponica. Al tempo stesso il dollaro guadagna anche sull’euro, che in mattinata si lima 1,1704. La borsa di Tokyo ha chiuso con un rialzo dell’1,03%.

Le decisioni sono giunte all’indomani del Consiglio direttivo della Bce, che invece ha mantenuto al 2% i tassi di riferimento dell’area euro, poco prima la Banca d’Ingilterra a aveva ridotto di 0,25 punti i tassi sulla sterlina, al 3,75%.