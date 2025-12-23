giappone,-imperatore-emerito-akihito-compie-92-anni

Roma, 23 dic. (askanews) – L’imperatore emerito giapponese Akihito ha compiuto oggi 92 anni, dopo aver trascorso l’ultimo anno riflettendo sull’80mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Lo ha reso noto l’Agenzia della Casa imperiale, precisando che le sue condizioni di salute restano stabili dopo una recente diagnosi cardiaca.

Nel corso dell’anno, l’ex imperatore e l’ex imperatrice Michiko hanno seguito le visite compiute dal figlio, l’imperatore Naruhito, e dall’imperatrice Masako a Iwoto, Okinawa, Hiroshima e Nagasaki per rendere omaggio ai caduti di guerra, oltre ad aver seguito programmi televisivi dedicati alla memoria del conflitto, la cui testimonianza diretta si va progressivamente affievolendo.

In occasione di quattro ricorrenze chiave legate alla guerra, il Memorial Day di Okinawa, gli anniversari dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki e la data della resa del Giappone, l’ex imperatore e la consorte hanno osservato, come ogni anno, momenti di silenziosa preghiera.

Ad Akihito è stata diagnosticata a maggio un’ischemia miocardica asintomatica e l’ex imperatore ha successivamente avviato una nuova terapia farmacologica. Da allora, secondo l’Agenzia della Casa imperiale, le sue condizioni sono rimaste relativamente stabili. L’ex imperatore continua inoltre a dedicarsi alla sua attività di ricerca sui pesci gobidi, recandosi due volte a settimana presso un istituto di ricerca biologica all’interno del Palazzo imperiale.

Ad agosto, durante un periodo di riposo a Karuizawa, nella prefettura di Nagano, Akihito ha visitato una zona in cui si sono reinsediate persone rientrate dalla Cina nord-orientale, un tempo nota come Manciuria, soffermandosi sulla storia di quell’area. In quell’occasione ha ricordato anche la propria evacuazione durante la guerra e gli incontri avuti nel 2016 nelle Filippine con discendenti di cittadini giapponesi.

In occasione della visita in Giappone di membri di famiglie reali straniere per l’Expo di Osaka di quest’anno, l’ex imperatore ha espresso il desiderio di rivedere il re di Svezia Carl Gustaf XVI, con il quale intrattiene rapporti di lunga data. I due hanno avuto un cordiale colloquio presso la residenza imperiale Sento.

Akihito ha abdicato al Trono del Crisantemo nel 2019, dopo un regno durato trent’anni. Era salito al trono nel 1989 all’età di 55 anni, alla morte del padre, l’imperatore Hirohito. L’ex imperatrice Michiko, sua moglie da 66 anni, ha compiuto 91 anni lo scorso ottobre.