Giappone, la neopremier Takaichi: avrò discussioni franche con Trump

“Per elevare le relazioni con gli Stati Uniti a livelli più alti”

Tokyo, 21 ott. (askanews) – Sanae Takaichi, prima donna a essere nominata primo ministro del Giappone, ha dichiarato di voler avere “discussioni fanche” con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a pochi giorni dalla sua visita a Tokyo.La premier giapponese ha un’agenda fitta di impegni, tra cui c’è l’arrivo del leader statunitense, previsto la prossima settimana; nelle sue prime dichiarazioni dopo la nomina Takaichi ha affermato che la sua priorità è affrontare l’inflazione, una delle principali fonti di malcontento tra gli elettori, e che presto elaborerà un “pacchetto economico” per far fronte all’aumento dei prezzi.”Adotteremo tutte le misure necessarie per mitigare l’impatto dei dazi statunitensi – ha detto – inoltre, il fulcro della strategia di crescita di questo gabinetto è l’investimento nella gestione delle crisi. In settori quali la sicurezza economica, la sicurezza alimentare e la sicurezza energetica, effettueremo investimenti strategici e proattivi attraverso la cooperazione pubblico-privata per affrontare i vari rischi e le sfide sociali.

