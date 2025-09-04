Giappone, principe Hisahito protagonista cerimonia maggiore età

Roma, 4 set. (askanews) – Il principe Hisahito, primogenito del principe Akishino e probabile futuro imperatore del Giappone, il 6 settembre compirà 19 anni e sarà protagonista della cerimonia di maggiore età, la prima dopo 40 anni all’interno della famiglia imperiale. Lo riferisce la televisione pubblica nipponica NHK.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia della Casa Imperiale, il principe Hisahito, che lo scorso aprile si è iscritto al Dipartimento di Biologia della Facoltà di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Tsukuba, si è fatto molti nuovi amici e sta vivendo una vita universitaria ricca e appagante, tra studi e attività sportive.

Partecipa a corsi di inglese, di alfabetizzazione informatica, di biologia molecolare e cellulare, oltre a svolgere esperimenti e indagini sul campo in biologia, organizzati in gruppi. Notoriamente, il giovane principe ama molto le libellule.

Nel mese di luglio, insieme ai genitori, il principe e la principessa Akishino, e alla sorella maggiore, la principessa Kako, ha visitato a Tokyo una mostra dedicata al bombardamento atomico di Hiroshima. Inoltre, ha avuto uno scambio con studenti delle scuole elementari e medie provenienti da Okinawa, che avevano visitato Tokyo per fare esperienza del lavoro di reporter come “piccoli giornalisti”.

Lo scorso anno, al compimento dei 18 anni, il principe Hisahito è diventato membro adulto della famiglia imperiale, ma poiché era impegnato nella preparazione degli esami di ammissione all’università, la cerimonia di maggiore età è stata rimandata al suo 19mo compleanno.

Una cerimonia di maggiore età per un principe maschio della famiglia imperiale non si svolgeva dai tempi del principe Akishino, padre di Hisahito, ovvero da 40 anni. In vista dell’evento, il giovane principe ha ripetutamente verificato i gesti e i protocolli durante le prove al Palazzo Imperiale, e si è preparato anche ascoltando i racconti del padre di quell’epoca e guardando filmati delle cerimonie passate.

In occasione del compleanno del principe Hisahito, l’Agenzia della Casa Imperiale ha diffuso un filmato girato lo scorso luglio all’interno del campus dell’Università di Tsukuba. Nel video si vede il principe con il casco in sella alla propria bicicletta, mentre cammina nei pressi degli edifici universitari utilizzati per le lezioni, e mentre osserva piante e animali in un’area verde vicino a uno stagno.