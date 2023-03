Giappone, quasi record fioritura anticipata dei ciliegi

Temperature sopra la media, ripresi i consueti picnic “hanami”

Roma, 22 mar. (askanews) – I fiori di ciliegio – “sakura” – sono arrivati alla piena fioritura al centro di Tokyo. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese Kishocho la data di oggi si classifica al secondo posto nello storico come anticipo della fioritura piena. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa Kyodo.

Il Kishocho utilizza come punto di riferimento uno specifico albero, di tipo “Somei Yoshino”, che si trova all’interno del santuario shinto Yasukuni di Tokyo. Quando l’80 per cento dei fiori su questo albero sono fioriti, viene dichiarata la piena fioritura. Quest’anno è avvenuta nove giorni prima della media e cinque giorni prima rispetto al 2022.

La fioritura di quest’anno eguaglia il 2020 e il 2021. Le osservazioni sono iniziate nel 1953.

L’agenzia ritiene che la fioritura degli alberi nella capitale sia stata accelerata dalle temperature che sono salite a circa 20 gradi in diverse occasioni da quando è iniziata la fioritura martedì della scorsa settimana.

In tutto il Giappone i ciliegi stanno fiorendo prima del solito quest’anno con scene simili in città a Fukuoka, Osaka e Nagoya.

Per la prima volta, dopo tre anni di stop per la pandemia, i parchi amministrati dal governo metropolitano di Tokyo, come il Parco di Ueno, hanno consentito alle persone di riunirsi per i consueti picnic che si svolgono nella stagione della fioritura dei ciliegi, gli “hanami”.

continua a leggere sul sito di riferimento