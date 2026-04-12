giappone,-takaichi-spinge-per-riformare-la-costituzione-pacifista

Roma, 12 apr. (askanews) – La premier giapponese Sanae Takaichi ha espresso oggi la volontà di arrivare in tempi rapidi a una revisione della Costituzione pacifista del Giappone, con l’obiettivo di inserire esplicitamente nella Carta l’esistenza delle Forze di autodifesa, in quella che sarebbe la prima modifica alla legge fondamentale del Paese.

“E’ arrivato il momento” di riformare la Costituzione, ha dichiarato Takaichi nel suo intervento alla convention annuale del Partito liberaldemocratico, al governo, svoltasi a Tokyo. “Vorremmo tenere la conferenza del prossimo anno avendo in vista una proposta di revisione costituzionale”, ha aggiunto.

La premier, nota per le sue posizioni dure in materia di sicurezza, non ha però fornito dettagli sulle modifiche proposte, in particolare per quanto riguarda l’articolo 9, che rinuncia alla guerra e vieta al Giappone di possedere forze armate.

Nel corso dell’evento, il primo da quando Takaichi è diventata leader del Partito liberaldemocratico e capo del governo lo scorso ottobre, il partito ha anche approvato la sua piattaforma elettorale per il 2026, che punta a presentare al Parlamento un progetto di Costituzione rivista attraverso l’istituzione di comitati di redazione nelle commissioni competenti di entrambe le Camere della Dieta.

L’iniziativa arriva mentre la coalizione tra il Partito liberaldemocratico e il Partito giapponese dell’innovazione cerca di sfruttare la netta vittoria ottenuta alle elezioni della Camera dei rappresentanti dell’8 febbraio per rilanciare il progetto di riforma costituzionale.

Il campo di governo ha conquistato oltre i tre quarti dei 465 seggi della Camera bassa, superando ampiamente la soglia dei due terzi necessaria per sottoporre una revisione costituzionale a referendum nazionale.

Nella Camera dei consiglieri, tuttavia, dove è richiesta la stessa maggioranza qualificata, il blocco di governo resta in minoranza, anche se alcune forze di opposizione sostengono la riforma della Costituzione.

L’elevata soglia procedurale per modificare la Carta, unita a un’opinione pubblica divisa, ha lasciato immutata dal 1947 la Costituzione redatta durante l’occupazione guidata dagli Stati uniti dopo la Seconda guerra mondiale.

Il Partito giapponese dell’innovazione, noto anche come Nippon Ishin no kai, spinge per una modifica ancora più radicale, che consenta il pieno esercizio del diritto di autodifesa collettiva, scelta che potrebbe suscitare reazioni negative nei Paesi asiatici vicini.

Tra gli altri punti centrali del dibattito sulla riforma costituzionale figura anche l’inserimento di una clausola di emergenza per attribuire maggiori poteri al governo in caso di grave disastro o di attacco armato.

Nel suo discorso, Takaichi ha inoltre insistito sulla necessità di rivedere anche la legge sulla Casa imperiale del 1947 per garantire un numero sufficiente di membri della famiglia imperiale e assicurare una successione stabile al Trono del crisantemo, mantenendo al tempo stesso la linea maschile che, a suo dire, costituisce il fondamento della “legittimità dell’imperatore”.

Tra le ipotesi in discussione vi è la possibilità di consentire agli attuali membri della famiglia imperiale di adottare discendenti maschi di ex rami collaterali della dinastia per ripristinarne lo status imperiale.

La normativa attuale limita la successione ai maschi della linea maschile discendente dagli imperatori e impone alle donne della famiglia imperiale di lasciarla in caso di matrimonio con un comune cittadino.