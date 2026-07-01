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Giappone, visti d’impresa più difficili: ristoratori a rischio
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Giappone, visti d’impresa più difficili: ristoratori a rischio

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La soglia da 30 milioni di yen mette in crisi gli stranieri

Tokyo, 1 lug. (askanews) – Tokyo, quartiere di Okubo, una delle zone più multiculturali della capitale giapponese. Qui Budhathoki Samjhana, imprenditrice nepalese, ha costruito da zero il suo ristorante.Arrivata in Giappone come studentessa nel 2016, ha aperto il primo locale nel 2023. Ma la stretta sui visti per manager d’impresa rischia ora di mandare in crisi il suo progetto. Con le nuove regole la cifra richiesta per il rinnovo del visto passa da 5 a trenta milioni di yen, che sono l’equivalente di circa 162mila euro.”Il problema è il requisito di capitale – dice l’imprenditrice – questa nuova soglia fissata a trenta milioni di yen. Sono venuta qui come studentessa internazionale, sono riuscita a ottenere un visto da manager d’impresa e speravo di poter far funzionare la mia attività. Ma all’improvviso è comparsa questa cifra del tutto inattesa: sono davvero preoccupata perché non vedo come potrei mettere insieme una somma del genere”.Una stretta decisa dopo le accuse di abusi e società di comodo, ma che secondo gli esperti rischia di colpire anche attività reali e piccoli imprenditori già radicati nel Paese.”Ormai arrivano pochissime nuove domande – spiega Daisuke Komori, consulente amministrativo per le pratiche di visto – Secondo i media, le richieste sono calate di circa il 90 per cento. Ho l’impressione che questo tipo di visto si stia quasi azzerando. E nel frattempo è evidente che gli imprenditori già attivi sono in difficoltà”.

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