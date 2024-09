Giappone vuole inviare rappresentanti in Cina dopo uccisione bimbo

Ministra degli Esteri: Pechino faccia chiarezza sull’assassinio

Roma, 20 set. (askanews) – Il governo giapponese prevede di inviare tre rappresentanti in Cina dopo l’atroce assassinio di un bambino giapponese a Shenzhen. Lo ha dichiarato oggi la ministro degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa in una conferenza stampa.

Mercoledì a Shenzhen, nella provincia di Guangdong, quando uno studente di una scuola giapponese è stato aggredito da un uomo armato di coltello ed è poi morto ieri in ospedale. La polizia cinese ha arrestato il presunto responsabile, un uomo di 44 anni.

“La questione dell’invio di rappresentanti, anche a livello di viceministro, è attualmente in fase di valutazione. Attraverso vari canali, inclusa l’ambasciata giapponese, stiamo chiedendo con forza alla parte cinese di fornire una chiara spiegazione dei fatti e di garantire la sicurezza dei bambini,” ha detto Kamikawa in una conferenza stampa.

Le autorità giapponesi intendono indagare a fondo sulle circostanze dell’incidente per migliorare le misure di sicurezza per gli spostamenti degli studenti giapponesi in Cina, ha affermato il ministro. “Intendiamo fare tutto il possibile per garantire la sicurezza delle scuole giapponesi in Cina,” ha aggiunto la ministra.

Mercoledì, l’ambasciatore cinese a Tokyo, Wu Jianghao, è stato convocato al ministero degli Esteri giapponese per un’azione diplomatica in merito all’aggressione.