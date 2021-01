Abituare le persone a muoversi in tempi diversi, con mezzi diversi, per una mobilità sostenibile: una politica a zero budget. È una delle ricette di Andrea Gibelli, presidente del gruppo Fnm e Asstra. Intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress ha spiegato che “i trasporti sono un settore che prima del Covid portava 5,4 miliardi di persone all’anno in Italia, un asset fondamentale per l’economia, la domanda è crollata per via della pandemia ma è un settore definito come ‘servizio essenziale’. La perdita dal ristoro per la bigliettazione più i costi legati alle sanificazioni, più tutto ciò che il governo ci ha imposto nella restituzione degli abbonamenti con la prima fase si arriva a 2,2 miliardi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gibelli (Asstra) “Abituare le persone a muoversi in tempi diversi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento