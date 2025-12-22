martedì, 23 Dicembre , 25

Incidente d’auto per Vince Zampella, morto il co-creatore della serie ‘Call of Duty’

(Adnkronos) - Vince Zampella, acclamato co-creatore della serie...

Barry Manilow annuncia lo stop: “Ho un tumore al polmone sinistro”

(Adnkronos) - Barry Manilow ha "una zona cancerosa...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 22 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Ama e Adnkronos presentano il podcast ‘AMAzing – idee e buone pratiche per una città sostenibile’

(Adnkronos) - Si chiama 'AMAzing - idee e...
gibuti,-tajani:-“grazie-ad-aspides-protetti-circa-500-mercantili”
Gibuti, Tajani: “Grazie ad Aspides protetti circa 500 mercantili”

Gibuti, Tajani: “Grazie ad Aspides protetti circa 500 mercantili”

Video NewsGibuti, Tajani: "Grazie ad Aspides protetti circa 500 mercantili"
Redazione-web
Di Redazione-web

“Questo ha aiutato la nostra economia”

Gibuti, 22 dic. (askanews) – Circa 500 mercantili sono riusciti a passare indenni dal Mar Rosso all’Oceano Indiano esportando i prodotti italiani grazie al pattugliamento navale della Marina militare italiana nell’area. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, riferendosi alla missione Ue “Aspides” nel corso della sua visita alla base militare italiana di supporto nel Gibuti.”Il Corno d’Africa – ha sottolineato il ministro – è una zona strategica per noi, ci sono situazioni di tensione, i nostri militari sono sempre portatori di pace, formano qui anche la polizia di Gibuti, formano qui la Polizia somala anche per combattere il terrorismo, quindi stabilità, lotta al terrorismo e attraverso la nave Marceglia della Marina riusciamo a proteggere anche il commercio internazionale del nostro paese” “Con il piano Mattei vogliamo aiutare molti Paesi africani, essere interlocutori, essere protagonisti con un’ottica non neocoloniale – ha concluso Tajani – Gibuti non è parte del piano Mattei, però oggi ho incontrato il Presidente, ho ribadito la voglia dell’Italia di essere presente anche qui con le sue imprese per sviluppare il settore agricolo e favorire la crescita di un paese che ha un porto fondamentale e speriamo che sempre più navi possano fermarsi in questo porto”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.