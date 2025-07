GIFFONI IMPACT – 2025 EREDITÀ CULTURALE E DIVENTARE UMANI – La responsabilità delle comunità nella cura del patrimonio

In occasione dell’edizione 2025 di Giffoni IMPACT, si terrà l’incontro “Eredità culturale e diventare umani: la responsabilità delle comunità nella cura del patrimonio”, un momento di confronto aperto, riflessione collettiva e partecipazione attiva, pensato per valorizzare il ruolo centrale della cultura come leva di umanizzazione, coesione sociale e sviluppo sostenibile.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del progetto AGENDO – Nessuno sviluppo è sostenibile senza la cultura, promosso dalla Fondazione Valenzi, e trae ispirazione dai principi fondamentali della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa, ratificata dall’Italia nel 2020 con la Legge n. 133.

L’obiettivo dell’incontro è duplice: da un lato promuovere una nuova consapevolezza del patrimonio culturale come bene comune e responsabilità condivisa, dall’altro stimolare nei partecipanti – in particolare tra le giovani generazioni – una riflessione profonda su cosa significhi oggi “diventare umani”.

Essere umani, in questa prospettiva, vuol dire riscoprire valori fondanti come l’empatia, la responsabilità verso sé stessi e gli altri, il rispetto per il pianeta e l’impegno verso le generazioni future. Il patrimonio culturale, nella sua dimensione materiale e immateriale, si configura così come uno spazio concreto in cui tali valori possono essere praticati, trasmessi e trasformati in azione collettiva.

La Convenzione di Faro, infatti, ridefinisce radicalmente il concetto di patrimonio: non solo un insieme di beni o monumenti da proteggere, ma un sistema vivo di significati, memorie, pratiche e valori condivisi. Ogni persona ha diritto a riconoscersi nel proprio patrimonio culturale e a partecipare attivamente alla sua valorizzazione. Le comunità diventano così “comunità patrimoniali”, ovvero soggetti protagonisti nel processo di cura, trasmissione e rigenerazione del patrimonio culturale e ambientale.

L’incontro, articolato in diverse fasi, alternerà momenti interattivi a brevi interventi tematici, promuovendo il dialogo tra esperienze artistiche, accademiche e civiche. Interverranno:

Massimo Andrei , attore e regista, che rifletterà sul ruolo dell’arte e della narrazione nella costruzione dell’identità e della memoria collettiva;

, attore e regista, che rifletterà sul ruolo dell’arte e della narrazione nella costruzione dell’identità e della memoria collettiva; Mauro Sciarelli , docente universitario ed esperto di sostenibilità, con un focus sul patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo sostenibile dei territori;

, docente universitario ed esperto di sostenibilità, con un focus sul patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo sostenibile dei territori; Eleonora Giovene di Girasole , ricercatore CNR ITC; componente del Comitato scientifico della Rete FARO Italia, che esplorerà il tema dei diritti culturali e della partecipazione attiva;

, ricercatore CNR ITC; componente del Comitato scientifico della Rete FARO Italia, che esplorerà il tema dei diritti culturali e della partecipazione attiva; Marco Alifuoco, project manager del progetto AGENDO, che guiderà i partecipanti nell’interpretazione delle tematiche emerse.

Tra gli elementi distintivi dell’incontro figurano:

un’introduzione interattiva tramite strumenti digitali per coinvolgere attivamente il pubblico;

una sequenza di mini-talk per stimolare il pensiero critico e la connessione tra esperienze diverse;

un dialogo aperto con i partecipanti, volto a promuovere il confronto e la co-costruzione di significati;

una riflessione collettiva finale sul ruolo di ciascuno nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

Attraverso il richiamo alla Convenzione di Faro, l’evento intende affrontare questioni centrali del nostro tempo: la sostenibilità culturale, la trasmissione intergenerazionale dei valori, il riconoscimento del diritto universale alla partecipazione culturale e il ruolo attivo delle comunità locali nella costruzione del futuro.

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, la cultura si conferma non solo come memoria del passato, ma come progetto condiviso, risorsa dinamica e strumento essenziale per la crescita umana, sociale e territoriale. È in questa prospettiva che l’esperienza di Giffoni IMPACT 2025 si propone come laboratorio di cittadinanza attiva, orientato a generare consapevolezza, responsabilità e speranza.