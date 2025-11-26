mercoledì, 26 Novembre , 25

Chi l’ha visto, stasera 26 novembre: il caso di Claudio Mandia

Meta, Antitrust apre procedimento per abuso posizione dominante

Dopo nove anni arriva ‘Zootropolis 2’, da oggi al cinema l’atteso sequel Disney

Ucraina-Russia, Zaporizhzhia sotto attacco. Piano di pace, Trump ottimista

‘Gigi e Vanessa insieme’, stasera 26 novembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, torna ‘Gigi e Vanessa – Insieme’ con il secondo appuntamento. Il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. 

Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra che accompagnerà esibizioni dal vivo, momenti di spensieratezza e racconti di vita condivisi. Ospiti della seconda puntata: Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Andrea Pucci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Noemi, Ale e Franz, Pier Francesco Favino e Biagio Antonacci. 

