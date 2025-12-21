domenica, 21 Dicembre , 25

Achille Polonara a Verissimo, dal successo alla malattia: chi è il cestista

(Adnkronos) - Dal successo alla malattia. Achille Polonara...

Rocio Munoz Morales a Verissimo, la nuova vita dopo lo scandalo Raoul Bova

(Adnkronos) - Rocio Munoz Morales sarà ospite oggi,...

Centrodestra, Follini: "Eppur qualcosa si muove"

(Adnkronos) - "Eppur qualcosa si muove, anche nelle...

21 dicembre, ecco perché il solstizio d'Inverno è il giorno più corto dell'anno

(Adnkronos) - Oggi, domenica 21 dicembre, è il...
Gilberto Gil torna in conceto in Italia dopo 3 anni

Milano, 21 dic. (askanews) – Gilberto Gil torna in Italia dopo 3 anni con “Gilberto Gil in concert”: 2 imperdibili appuntamenti a Roma (6 aprile, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) e a Milano (8 aprile, Alcatraz) che celebrano oltre 60 anni di carriera!

I biglietti per la data di Roma sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali, quelli per la data di Milano invece su Ticketone.it, Ticketmaster, Vivaticket e DICE e nei punti di vendita abituali.

Gilberto Gil ha rivoluzionato il panorama musicale grazie alla sua capacità di unire tradizione e innovazione, fondendo samba, bossa nova, tropicalismo e influenze internazionali in uno stile unico e inconfondibile che ha conquistato il pubblico in tutto il mondo con ritmi, armonie e parole che raccontano la cultura, la storia e l’anima del Brasile.

Attualmente impegnato in “Tempo rei”, il suo ultimo tour che in Brasile sta registrando il tutto esaurito in ogni tappa, Gilberto Gil porterà nelle 2 uniche date italiane tutta la sua energia e il suo repertorio, dove ripercorrerà la sua lunga e ricca carriera musicale e riproporrà alcuni dei suoi brani più amati, tra cui “Aquele Abraço”, “Toda Menina Baiana”, “Expresso 2222”, “Andar com Fé”, “Drão”, “Palco” e “Não Chore Mais”.

A condividere il palco con lui una superband d’eccezione composta dai figli e nipoti: Bem Gil (voce, chitarra, basso), Jose Gil (voce, batteria), João Gil (voce, chitarra, basso) e Flor Gil (voce, tastiera).

«Ho sempre saputo che la musica era il mio linguaggio – afferma Gilberto Gil – E che la musica mi avrebbe fatto conoscere il mondo, e portato a scoprire nuovi territori, perché il mio è sempre stato il linguaggio della terra e del cielo».

Le date italiane sono prodotte e organizzate da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture.

