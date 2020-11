Giletti torna su Juve-Napoli e provoca gli azzurri: “Non può mica finire a tarallucci e vino…”

Massimo Giletti, noto conduttore sportivo e tifoso della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Juve Napoli ai microfoni di calciomercato.it. Ecco quanto delle sue parole è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Non può finire a tarallucci e vino. Non mi stupirei se ci fosse una sentenza politica, in questo paese non mi stupisco più di nulla. Sarebbe un grave errore, le regole ci sono e vanno rispettate. Se una squadra non si presenta a giocare una gara, la regola vuole che ci sia la sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione. Si tratta di un automatismo e le sentenze emerse finora ne sono la conseguenza. Se non si vuole dare un ulteriore colpo alla giustizia sportiva, questa sentenza non deve cambiare”.