Gina Lollobrigida a Live Non è la D’Urso: dalle parole di Papa Francesco al matrimonio con Rigau | Video Mediaset

Gina Lollobrigida ospite a Live Non è la D’Urso commenta le parole di Papa Francesco sugli omosessuali e sul matrimonio con Rigau…

“Tutti noi dobbiamo avere lo stesso diritto a vivere la vita in piena libertà nel rispetto di tutti. Ognuno di noi ha le proprie idee, possiamo non condividerle, ma dobbiamo rispettarle. Resta il fatto che tutti noi dobbiamo avere gli stessi diritti” – dice Gina Lollobrigida sulle le parole di Papa Francesco e la sua apertura alle coppie omosessuali precisa “io non ci credevo all’inizio per questo aspettavo di avere le notizie per essere sicura, perchè veramente è stato un passo molto importante”.

Non solo, la Lollobrigida parla anche del matrimonio annullato con Rigau…

Ecco il video Mediaset con le parole di Gina Lollobrigida a Live – Non è la D’Urso.

continua a leggere sul sito di riferimento