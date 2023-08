Gina Raimondo in Cina per parlare di chip e intelligenza artificiale

Washington: forte competizione richiede forte diplomazia

Roma, 27 ago. (askanews) – La segretaria al Commercio degli Stati uniti Gina Raimondo inizia oggi la sua visita in Cina, in un momento di tensione tra Pechino e Washington, per affrontare un difficile dialogo su tematiche come i semiconduttori e l’intelligenza artificiale.

E’ previsto che Raimondo incontri il ministro del Commercio cinese Wang Wentao durante la visita che durerà fino a mercoledì e prevederà tappe a Pechino e Shanghai. Possibile che veda inoltre anche altri esponenti del governo cinese responsabili di temi economici.

Il segretario al Commercio è tradizionalmente l’esponente principale della comunità d’affari americani nelle relazioni con l’estero e Raimondo si trova ad avere un ruolo chiave su dossier cruciali come i controlli e le limitazioni alle esportazioni di prodotti tech, a partire dai chip.

Prima di partire – secondo il Financial Times – Raimondo ha assicurato che gli Usa non puntano a isolare la Cina e a disconnetterla dal sistema del commercio americano.

La visita s’inquadra nell’”approccio che sta adottando l’amministrazione Biden, in cui siamo impegnati in un’intensa competizione con la Cina, ma un’intensa competizione richiede un’intensa diplomazia per gestire tale competizione in modo che non si trasformi in conflitto “, ha detto recentemente il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

Da ottobre 2022, l’amministrazione Biden ha vietato l’esportazione di tecnologie avanzate per i semiconduttori e apparecchiature di produzione dei chip in Cina. Quest’anno Pechino ha limitato la possibilità delle aziende cinesi di fare acquisti dal produttore americano di chip Micron Technology e ha rafforzato i controlli sulle esportazioni di materiali semiconduttori.

Inoltre questo mese il presidente Usa Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per limitare alcuni investimenti americani in Cina in settori come l’intelligenza artificiale e l’informatica quantistica. La Cina si è detta pronta ad adottare le misure necessarie in risposta.

Raimondo è il quarto alto esponente dell’amministrazione americano a visitare la Cina negli ultimi tre mesi. Prima di lei si sono recati nel paese il segretario di Stato Antony Blinken, la presidente della Federal Reserve Janet Yellen e l’inviato speciale della Casa bianca per il clima John Kerry.