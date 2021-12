BARI – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giovanni Miniello, il ginecologo di 68 anni di Bari arrestato lo scorso 30 novembre per violenza sessuale. “È indispensabile approfondire tutte le questioni. C’è troppo poco tempo. Non appena avremo completato tutti gli accertamenti del caso saremo assolutamente pronti per puntualizzare ogni aspetto della vicenda”, ha detto l’avvocato difensore del medico Roberto Eustachio Sisto. Il 68enne è stato interrogato dal gip del tribunale di Bari, Angelo Salerno, lo stesso che ne ha disposto l’arresto. Al momento non è stata chiesta alcuna revoca della misura cautelare.

LEGGI ANCHE: Sesso per curare il papilloma virus, ginecologo di Bari ai domiciliari

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Ginecologo di Bari arrestato per violenza sessuale non risponde al Gip proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento