Ginnastica, Italia a squadre oro agli Europei

Nel concorso generale davanti a Turchia e Gran Bretagna

Roma, 11 apr. (askanews) – Storica Italia ai campionati europei di ginnastica artistica in corso ad Antalya, in Turchia. Gli azzurri, completando la routine al corpo libero con il parziale di 40.965 e con il totale di 246.526, ha vinto la medaglia d’oro del concorso generale a squadre della 10ª edizione dei Campionati d’Europa di Ginnastica Artistica. Argento per i padroni di casa della Turchia con 248.262, terza piazza per la Gran Bretagna con 246.961.

Con una gara lineare, senza errori e con punte di livello assoluto, Yumin Abbadini, Marco Lodadio, Mario Macchiati, Matteo Levantesi e Lorenzo Casali hanno centrato un risultato storico, mai raggiunto prima dal 1961 ad oggi.

L’ItalGAM guidata dal DTN Giuseppe Cocciaro e dal capodelegazione Andrea Facci, con i tecnici Luigi Ricchini, Marco Fortuna e Alberto Busnari, quarta al mondo ai mondiali di Liverpool, sale di un gradino dopo la piazza d’onore continentale, nel 2022, a Monaco di Baviera e fa suonare l’Inno di Mameli all’Antalya Sports Hall.

