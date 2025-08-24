domenica, 24 Agosto , 25
ginnastica,-raffaeli-oro-nel-cerchio-e-bronzo-nella-palla
Ginnastica, Raffaeli oro nel cerchio e bronzo nella palla

Ginnastica, Raffaeli oro nel cerchio e bronzo nella palla

AttualitàGinnastica, Raffaeli oro nel cerchio e bronzo nella palla
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 24 ago. (askanews) – Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’oro d’oro nel cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. L’azzurra ha preceduto la bulgara Stiliana Nikolova, argento, e la tedesca Anastasia Simakova, bronzo. Successivamente Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nella palla. Davanti a lei la tedesca Darja Varfolomeev, oro con 29.850, e la statunitense Rin Keys, argento con 29.050. Sesto posto per l’altra azzurra, Tara Dragas, con 28.050. Sono tre le medaglie per Sofia Raffaeli, dopo il bronzo conquistato nell’All Around.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.