ROMA (ITALPRESS) – “Avrei anche preferito avere un rivale. La competizione stimola a fare meglio. C’è ancora tanto da fare”- Gherardo Tecchi, candidato unico alle elezioni di domenica, si appresta a vivere un altro quadriennio come presidente della Federginnastica e, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, fa un bilancio del suo primo mandato. “Escludendo l’avvento del virus, devo dire che il bilancio è assolutamente positivo. Poi, la pandemia ha messo il bastone delle ruote un pò a tutti, ma siamo stati bravi a reagire e a fare comunque tutto quanto era in nostro potere per mandare avanti i nostri progetti”,

L’articolo Ginnastica, Tecchi “Bravi a reagire alla pandemia, fiero della Fgi” proviene da Notiziedi.

