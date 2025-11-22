gino-paoli-ricorda-ornella-vanoni-con-un-post-social-silenzioso-ma-carico-di-emozione

ROMA – Il cantautore Gino Paoli ha voluto omaggiare Ornella Vanoni con un gesto sobrio e potente sui social: nel giorno della sua scomparsa le ha dedicato un post su Instagram senza parole, solo una foto in bianco e nero che li ritrae da giovani, con lei appoggiata al pianoforte mentre lui suona. A corredo dell’immagine un semplice cuore nero.

Nella descrizione del post non ci sono frasi né commenti: il silenzio scelto da Paoli diventa esso stesso un messaggio, un omaggio rispettoso e intimo. Più che un addio, il post sembra essere un “senza fine”, proprio come il titolo di una delle loro canzoni più famose. Il cuore nero e la fotografia – senza didascalia – suggeriscono dolore, rispetto, ma anche un’affettuosa celebrazione di un legame duraturo e profondo tra i due artisti.

IL RAPPORTO TRA PAOLI E VANONI

Gino Paoli e Ornella Vanoni sono stati legati da una relazione che ha attraversato gli anni 60 e ha alimentato grandi canzoni come Senza fine e Che cosa c’è. Nonostante la fine sentimentale del rapporto, rimase vivo fra loro un sentimento di stima e una connessione artistica che ha segnato in modo indelebile la musica italiana.

Il post ha scatenato una forte reazione sui social: migliaia di persone hanno commentato, ringraziando Paoli per aver reso omaggio a Vanoni “come si deve fare” e non con parole altisonanti, ma con un’immagine che parla di memoria, amore e musica.

