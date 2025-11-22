sabato, 22 Novembre , 25

Famiglia nel bosco, Cristicchi: “Bambini rapiti da sistema demoniaco”

(Adnkronos) - Simone Cristicchi si è espresso sul...

Ballando, Fialdini punta il recupero dagli infortuni: “Fisio anche in camerino”

(Adnkronos) - Francesca Fialdini recupera dagli infortuni? Questa...

Aviaria, morto negli Usa il primo caso umano di H5N5

(Adnkronos) - E' morto il paziente balzato alle...

Terremoto Campi Flegrei, scossa avvertita anche allo stadio di Napoli

(Adnkronos) - La scossa di terremoto delle 18:55...
gino-paoli-ricorda-ornella-vanoni-con-un-post-social-silenzioso-ma-carico-di-emozione
Gino Paoli ricorda Ornella Vanoni con un post social silenzioso ma carico di emozione

Gino Paoli ricorda Ornella Vanoni con un post social silenzioso ma carico di emozione

MondoGino Paoli ricorda Ornella Vanoni con un post social silenzioso ma carico di emozione
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Il cantautore Gino Paoli ha voluto omaggiare Ornella Vanoni con un gesto sobrio e potente sui social: nel giorno della sua scomparsa le ha dedicato un post su Instagram senza parole, solo una foto in bianco e nero che li ritrae da giovani, con lei appoggiata al pianoforte mentre lui suona. A corredo dell’immagine un semplice cuore nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gino Paoli Official (@ginopaoliofficial)

Nella descrizione del post non ci sono frasi né commenti: il silenzio scelto da Paoli diventa esso stesso un messaggio, un omaggio rispettoso e intimo. Più che un addio, il post sembra essere un “senza fine”, proprio come il titolo di una delle loro canzoni più famose. Il cuore nero e la fotografia – senza didascalia – suggeriscono dolore, rispetto, ma anche un’affettuosa celebrazione di un legame duraturo e profondo tra i due artisti.

IL RAPPORTO TRA PAOLI E VANONI

Gino Paoli e Ornella Vanoni sono stati legati da una relazione che ha attraversato gli anni 60 e ha alimentato grandi canzoni come Senza fine e Che cosa c’è. Nonostante la fine sentimentale del rapporto, rimase vivo fra loro un sentimento di stima e una connessione artistica che ha segnato in modo indelebile la musica italiana.

Il post ha scatenato una forte reazione sui social: migliaia di persone hanno commentato, ringraziando Paoli per aver reso omaggio a Vanoni “come si deve fare” e non con parole altisonanti, ma con un’immagine che parla di memoria, amore e musica.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.