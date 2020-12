Gino Rivieccio: “Cena a casa di Maradona? ecco cosa accadeva”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gino Rivieccio, attore.

“Cena a casa di Maradona? Era il 5 dicembre del 1990, all’epoca non c’erano cellulari, c’era invece un amico che con una telecamera riprese tutta la serata. Ricordo che Diego partecipava perché cantava e Corradini accompagnava con la chitarra. Io arrivai un po’ dopo. Amava molto il monologo sul raggiungimento del San Paolo, era uno sketch che è diventato di repertorio e oggi ho fatto un video a riguarda. In questa settimana triste bisogna ricordare Diego con la luce, con il sole e il sorriso. Non dimenticherò mai la notte di Stoccarda e tante serate vissute insieme. Siamo stati fortunati a vivere Diego da vicino. Mio figlio ha 15 anni e oggi comincia a capire cosa è stato Maradona”.

