Giochi 2026, Gianni Morandi intona l’Inno per gli atleti. I social impazziscono: “Così si canta (compreso il sì finale)”

ROMA – Per la fine delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e per celebrare tutte le medaglie vinte dai nostri atleti Gianni Morandi ha voluto condividere con i fan un momento speciale legato all’orgoglio nazionale: il cantante ha pubblicato sui social un vecchio video in cui intona l’Inno di Mameli all’Arena di Verona, regalando una performance carica di emozione. E sotto al video ha scritto: “Evviva l’Italia con trenta medaglie alle Olimpiadi”.

Il filmato, seppur registrato anni fa, è diventato subito virale: Morandi mostra tutta la sua energia e il suo coinvolgimento, culminando con il celebre “sì” finale dell’inno, che ha scatenato l’entusiasmo dei follower: “Tu sei la nostra trentunesima medaglia!! Viva l’Italia!!”. “Così si canta l’Inno di Mameli!”. “Finalmente uno che lo canta come si deve cantare”, scrivono in molti soprattutto paragonando l’esibizione a quella di Laura Pausini per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici: “Fatela sente alla Pausini come si canta”.

