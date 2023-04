Giochi 2026, Sala:se decisione razionale Milano in enorme vantaggio

Conto molto su decisione definitiva martedì su pattinaggio veloce

Milano, 13 apr. (askanews) – “Nulla in contrario” sulla convocazione lunedì, da parte della Fondazione Milano Cortina 2026, del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per presentare l’ipotesi alternativa dell’Oval nel capoluogo piemontese, “però se la decisione è razionale in base a quello che ci è stato mostrato ieri c’è un enorme vantaggio” a scegliere la fiera di Milano. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della scelta dell’impianto che ospiterà le gare di pattinaggio di velocità dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

“Penso e spero che martedì in Cda si risolva la questione. È evidente a tutti il perché mi impegno per Milano, non posso fare altrimenti. Mi impegno per Milano perché sono le Olimpiadi di Milano e Cortina. Ognuno fa la sua parte, polemiche non servono. Bisogna andare avanti così, conto molto sul fatto che il Cda martedì prenda una decisione definitiva” ha ribadito a margine dell’avvio del conto alla rovescia a 100 giorni dai Mondiali di scherma a Milano.

Lunedì sindaco Torino

