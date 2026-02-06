giochi,-buonfiglio:-ghali?-fuori-luogo-polemizzare-in-questi-momenti

Sul post del rapper sulla sua partecipazione a cerimonia d’apertura

Milano, 6 feb. (askanews) – “Io penso che in questo momento sono portato a leggere solo cose positive, fare polemica in questi momenti lo trovo fuori luogo”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, parlando in Triennale a Milano alla cerimonia d’inaugurazione di Casa Italia rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse letto il post del cantante Ghali.Alla domanda se, a suo giudizio, il rapper avesse sbagliato a pubblicarlo, Buonfiglio ha aggiunto: “Ho detto quello che penso io”.Ghali ieri ha condiviso su Instagram un post polemico, scritto anche in inglese e in arabo, in merito alla sua partecipazione alla cerimonia d’inaugurazione e alle condizioni che gli sarebbero state imposte: “So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo”. Aggiungendo: “So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un gran teatro”.Un messaggio che sembra una risposta alla dichiarazione del ministro per lo Sport e i Giovani Abodi che aveva detto che il cantante italo-tunisino conosciuto per le sue posizioni a favore dei migranti e di Gaza non avrebbe espresso il suo pensiero.