giochi-di-parigi-2024,-gli-anelli-olimpici-sulla-torre-eiffel

In vista delle Olimpiadi che inizieranno il 26 luglio

Parigi, 7 giu. (askanews) – Gli anelli olimpici sono apparsi a decorare la Torre Eiffel in vista dei prossimi Giochi di Parigi che inizieranno il 26 luglio.Un evento che si prospetta grandioso, vista la partecipazione dei francesi al passaggio della fiamma olimpica che ha attraversato la Francia per quasi un mese.Gli anelli olimpici in ogni edizione delle Olimpiadi vengono esposti su un monumento simbolo della città ospitante si sono guadagnati un posto di primissimo piano in questa edizione. La Torre Eiffel infatti è uno dei monumenti più visitati al mondo.