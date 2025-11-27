giovedì, 27 Novembre , 25
giochi,-marasco-(logico):-“se-non-ora,-quando?-le-regole-dell’online-nel-riordino-del-fisico”
Giochi, Marasco (Logico): “Se non ora, quando? le regole dell’online nel riordino del fisico”

Giochi, Marasco (Logico): “Se non ora, quando? le regole dell’online nel riordino del fisico”

DALL'ITALIA E DAL MONDOGiochi, Marasco (Logico): "Se non ora, quando? le regole dell’online nel riordino del fisico"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Mutuare dal gioco online tutti gli strumenti di tutela dei consumatori per introdurli anche nel fisico approfittando dei lavori sul riordino. Logico commenta le dichiarazioni che Mario Lollobrigida, direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha espresso oggi durante l’evento Fondazione Fair Forum 2025, ricordando che nel settore online c’è un’offerta che tutela pienamente i consumatori contrastando efficacemente il gioco minorile, quello problematico e il riciclaggio del denaro. E oggi c’è la possibilità di applicare questi strumenti anche al gioco fisico. 

“Siamo perfettamente d’accordo su questo punto – commenta Moreno Marasco Presidente Logico – e ci mettiamo a completa disposizione dell’Adm per offrire tutta la nostra consulenza e know how. Proprio in questo momento, a garanzia di tutto il sistema, e per migliorare la credibilità dell’intero settore, si presenta un’occasione unica per uniformare le discipline con gli strumenti più avanzati. Questa è un impegno che abbiamo preso sin dall’atto della nostra costituzione. Tra i motivi che ci hanno spinti a creare Logico c’era anche la necessità di evidenziare ciò che di buono stava già facendo il settore online grazie alla tecnologia. L’opportunità del riordino del fisico non capita tutti i giorni. Come si dice in questi casi: se non ora, quando?”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.