Giochi, StarCasinò presenta campagna con Lino Banfi ‘deve essere uno sfizio non un vizio’

(Adnkronos) – Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, numero 41, il settore sta vivendo delle trasformazioni significative. In questo scenario, StarCasinò “ha scelto di farsi promotore di un messaggio di consapevolezza e sensibilizzazione con una campagna di prevenzione dedicata alla responsabilità nel gioco”. Lo si sottolinea in una nota in cui si ricorda come oggi a Roma si sia tenuto un evento dedicato in cui sono stati presentati gli obiettivi e le iniziative messe in campo dal brand. L’incontro ha coinvolto esperti, istituzioni e la comunità, offrendo un’importante occasione di confronto sul tema.

L’iniziativa punta a fornire agli utenti strumenti concreti per gestire il proprio comportamento di gioco in modo sicuro. Tra questi, StarCasinò offre la possibilità di impostare limiti di spesa attraverso l’auto-limitazione e di sospendere temporaneamente o permanentemente l’accesso con l’auto-esclusione, entrambe attivabili direttamente dal conto di gioco. Inoltre, alla luce del bando gara per le nuove licenze, saranno presto disponibili strumenti per la limitazione del tempo e della spesa effettiva del giocatore.

Ai sensi della normativa vigente, StarCasinò dispone di un dipartimento dedicato al monitoraggio delle attività di gioco, con l’obiettivo di individuare eventuali anomalie nelle abitudini di spesa e adottare le misure necessarie. In presenza di schemi di gioco potenzialmente problematici, viene inviato un questionario volto a sensibilizzare il giocatore e a effettuare una valutazione del suo profilo in modo da valutare eventuali comportamenti anomali; al verificarsi di situazioni pericolose per il soggetto da questo punto di vista, i conti vengono limitati e bloccati. In diversi casi e a seconda dell’importo delle transazioni, è richiesta la presentazione di documentazione che attesti la capacità economica, al fine di verificare la sostenibilità economica del comportamento di gioco. Qualora emergano segnali di rischio nelle interazioni con il servizio clienti, viene attivata in aggiunta una segnalazione interna. Anche in questo caso, in specifiche circostanze, la società si riserva altresì la facoltà di richiedere il blocco del conto gioco e degli strumenti di pagamento.

Per diffondere il messaggio in modo efficace, il brand del Gruppo Betsson ha scelto come ambassador Lino Banfi. L’amatissimo attore, protagonista della nuova campagna televisiva, ricorda l’importanza di riconoscere i propri limiti e sfruttare gli strumenti di autoregolazione disponibili. Con il suo carisma e la sua autenticità, il ‘nonno d’Italia’ diventa il volto di un principio essenziale: il gioco deve restare un divertimento.

Lino Banfi, ambassador della campagna, ha espresso il suo entusiasmo: “Essere scelto come brand Ambassador non solo mi onora, ma mi dà l’opportunità di trasmettere un messaggio importante: il gioco deve essere uno sfizio, non un vizio. Il pubblico mi ha sempre visto come un nonno saggio, e oggi voglio ricordare a tutti, soprattutto ai più giovani, quanto sia fondamentale la responsabilità. La dignità personale, la famiglia, gli affetti sono valori che vanno sempre messi al primo posto. Giocare è bello, ma come ogni divertimento ha un costo: bisogna farlo con misura, stabilendo dei limiti e sapendo quando fermarsi.”

Anche Stefano Tino, Managing Director di Betsson Group Italia, ha dichiarato: “In StarCasinò crediamo che il gioco debba rimanere un’esperienza di svago positiva. Non lo demonizziamo, ma abbiamo l’obiettivo di evidenziare i rischi quando diventa eccessivo e sensibilizzare i nostri utenti, in modo che riescano a riconoscere i propri limiti. Per questo, con la nostra iniziativa, e la scelta di un ambassador come Lino Banfi, vogliamo promuovere il gioco responsabile, offrendo strumenti concreti per la consapevolezza e il controllo.

Allo stesso tempo, è fondamentale abbattere lo stigma sulla dipendenza da gioco: è nostra intenzione, infatti, collaborare in un futuro prossimo con no profit per offrire percorsi di recupero con il supporto di esperti, gruppi di ascolto e formazione. Il nostro obiettivo è tutelare i giocatori e rendere il divertimento sempre sicuro.”