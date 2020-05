Gioia in casa Di Lorenzo: nasce la primogenita! Ed il nome…

In questo momento, a dir poco drammatico, arrivano anche le belle notizie. Pochi minuti fa infatti, su Instagram, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato una foto in cui possiamo vedere la piccola mano della sua primogenita appena nata. Grande gioia in casa del calciatore azzurro, che, con la sua compagna Clarissa, ha anche scelto un nome particolare per la piccola: Azzurra. Che sia puramente un caso oppure una scelta accurata, per dimostrare ancora di più l’amore verso la maglia azzurra, non possiamo saperlo. Di certo non ci resta che fare gli auguri al calciatore azzurro.

IL POST INSTAGRAM DI GIOVANNI DI LORENZO

Questo il post del terzino del Napoli

Possiamo notare, nei commenti, anche gli auguri dei compagni di squadra ed anche di qualche ex azzurro.

https://www.instagram.com/p/B_-DhPVIE8z/

