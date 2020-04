Giordano boccia Petagna: “Non vale Milik, Icardi a Napoli sarebbe a casa sua”

Bruno Giordano, storico ex attaccante del Napoli, ha espresso il proprio parere ai microfoni di Tmw Radio riguardo la ripresa del campionato. Il calcio sta per tornare secondo il bomber, questione di poche settimane. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Tornare a giocare a breve? Credo di sì, anche in 15-20 giorni. I giocatori sono professionisti, lo sono meglio di quanto lo eravamo ai miei tempi. Ci sono più modi per allenarsi a casa e poi sono seguiti con programmi specifici”.

Giordano sicuro: “Allan andrà via, il sostituto c’è già”

“Koulibaly e Allan sono importantissimi, lo hanno dimostrato nel tempo. Un grande difensore e un grande centrocampista servono. Poi i giochi di mercato e gli screzi avuti sono un altro discorso. Allan andrà via, visti gli acquisti di gennaio, che si avvicinano alle sue caratteristiche”.

Petagna bocciato: “Non è forte quanto Milik”

“Arriverà Petagna al posto di Milik, ma non vale il polacco. Icardi con gli inserimenti degli esterni sarebbe a casa sua. Se gli chiedi di sviluppare un certo stile di gioco, non lo sa fare. Ma non tutti sono capaci a giocare per la squadra. E’ un attaccante che devi mettere in condizione di fare gol, non è capace di inventarseli.

Gattuso scelta giusta? E’ questione di programmi. Bisogna vedere cosa gli chiedono. Al momento non può lottare per lo scudetto. Ha una grande dote: è onesto, dice tranquillamente se ha meritato la sua squadra o l’altra. Ha ricompattato l’ambiente in poco tempo. Ora dipenderà dai risultati e dai piani che farà il club” conclude il grande ex Giordano.

