Giordano: “Con Osimhen e Mertens Napoli da scudetto, è la miglior rosa allestita da De Laurentiis”

L’ex calciatore Bruno Giordano ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in occasione della quale ha parlato del rientro in campo di Victor Osimhen, per il quale bisognerà attendere praticamente il 2021.

Un’assenza che peserà molto sull’economia della squadra, alla quale bisognerà rimediare con Dries Mertens, miglior opzione per anni da centrale dell’attacco azzurro.

Bruno Giordano su Osimhen e lo scudetto

Di seguito le parole dell’ex azzurro:

“Mertens e Osimhen possono convivere tranquillamente. Sicuramente il belga si trova meglio più vicino alla porta, ma il nigeriano dà grande profondità e la possibilità di giocare anche la palla alta. Magari, avendo Dries 33 anni, si può sacrificare qualche volta un po’ di più Victor a fare qualche metro in più dietro. Tra l’altro il giovane africano partendo da dietro potrebbe sfruttare ancora meglio la sua progressione ed essere ancora più letale per le difese avversarie. Sono convinto che quella attuale sia la migliore rosa mai allestita da De Laurentiis, magari negli “11” poteva essere quella di Sarri con Higuain. Ma qui ci sono tanti giocatori di qualità e se Mertens e Osimhen funzioneranno insieme a suon di gol si può davvero vincere”.

