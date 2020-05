Giordano: “Il calcio deve iniziare a riprendersi, dobbiamo convivere con il virus. Koulibaly è unico, il Napoli deve tenerlo”

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha parlato a TMW Radio. Focus del suo intervento la possibile ripresa del campionato di Serie A, il cui futuro è sul tavolo decisionale degli organi competenti nelle ultime settimane. La Lega Serie A si è infatti detta pronta ad un eventuale confronto su questo tema con il Governo nazionale e con Spadafora, Ministro dello Sport. In questo senso, molti presidenti e club di A sono pronti a ricominciare. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha mandato in giornata una lettera al governatore della Campania Vincenzo De Luca, allegando un progetto di ripartenza sicura degli allenamenti sportivi.

Le parole di Giordano

“Nessuno può assicurare con certezza che a settembre tutto sarà risolto. Pertanto è giusto per me iniziare la fase di convivenza con il virus, in modo da ripartire già da ora. Si deve cominciare ad uscire e a provare. Tutti i calciatori vogliono ripartire, sono proprio le istituzioni che hanno il freno a mano tirato. Il mercato anche ripartirà, io dico che il Napoli può anche vendere Fabian Ruiz. Giocatori come lui sono importanti ma sono sostituibili. Chi non è assolutamente sostituibile per me è Koulibaly. Il senegalese è unico, con Manolas può davvero costituire un gran duo”

