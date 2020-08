Giordano: “Il vero Gattuso lo vedremo il prossimo anno. Insigne come Messi, gioca sempre”

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Campania Sport, in onda su Canale 21, soffermandosi sul tecnico azzurro Rino Gattuso.

Giordano: “Il vero Gattuso lo vedremo l’anno prossimo”

“Il giudizio su Gattuso è sospeso, il vero Rino lo vedremo l’anno prossimo. Cambio tardivo di Insigne? Può essere che Gattuso abbia chiesto a Lorenzo se se la sentisse di continuare e il ragazzo lo abbia rassicurato. Non giochi col Barcellona mercoledì, ma tra una settimana. La sostituzione ci poteva stare: come hai cambiato gli altri, potevi togliere pure lui. Il fatto stesso di aver messo in campo anche Manolas che aveva problemi al costato, dimostra che Rino voleva provare l’undici anti-Barcellona. L’infortunio di Insigne era evitabile? Ma in questo Lorenzo è come Messi: il Barcellona non lo toglie mai e non lo avrebbe certo risparmiato solo perché in vista c’era la partita di coppa, lo fa giocare sempre. Pure Messi avrebbe giocato tutta la partita, al suo posto, e anche nelle stesse condizioni avrebbe fatto tutti i novanta minuti. Nel Napoli ci sono altri giocatori che possono ricoprire quel ruolo, ma Insigne ha caratteristiche uniche, diverse da tutti. E’ come se uno è Diego Armando Maradona e gli altri sono Gianfranco Zola: stesso ruolo, sì, ma qualità ben differenti”.

